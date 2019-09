Klima : Habeck: Klimapaket muss überprüfbar sein

von dpa

20. September 2019, 10:51 Uhr

Grünen-Chef Robert Habeck hat vor der Sitzung des Klimakabinetts auf ein verbindliches und überprüfbares Klimapaket gepocht. «Entscheidend ist, dass man es jährlich überprüft», sagte Habeck vor einer Konferenz der Grünen-Fraktionsvorsitzenden in Erfurt. Es müsse von einem Budget von CO2 ausgegangen werden und es müsse einen Sanktionsmechanismus geben in der Politik, wenn es überschritten werde. In Berlin diskutieren Union und SPD immer noch, wie ihr Klimapaket aussehen soll. Sie haben die Nacht durchgemacht.