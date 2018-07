Regierung : Hackeraffäre überschattet Trumps Gipfel mit Putin

von dpa

14. Juli 2018, 22:29 Uhr

Zwölf russische Computer-Spione stehen in den USA unter Anklage. Die Details der Vorwürfe machen erstmals klar, wie stark Wladimir Putin mutmaßlich in die US-Wahl eingegriffen hat. Und die Untersuchungen von Sonderermittler Mueller scheinen längst nicht am Ende. Trump weist weiter jede Beteiligung oder Mitwisserschaft an mutmaßlichen Hackerangriffen Russlands von sich. Er erklärte auf Twitter, die Computerangriffe auf die Demokraten seien nicht während seiner Amtszeit erfolgt.