Kriminalität : Häftlinge sind durch Loch in Gefängnismauer entkommen

von dpa

erstellt am 28.Dez.2017 | 13:58 Uhr

Die vier aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee geflohenen Männer haben vor ihrer Flucht die Gefängnismauer zerstört und sind durch ein Loch entkommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit. Die Männer hätten am Morgen zunächst ihren Dienst in einer auf dem Gelände der Haftanstalt gelegenen Werkstatt angetreten. Von dort aus seien sie an die Mauer gelangt und hätten dort den Betonpfeiler zwischen zwei Lüftungsspalten zerstört. Durch das schmale Loch seien sie auf das Außengelände gelangt und hätten den Stacheldrahtzaun überwunden.