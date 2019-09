Wetter : Hagel und Überschwemmungen in Nordgriechenland

von dpa

20. September 2019, 07:42 Uhr

Ein Herbststurm mit Hagel und starken Regenfällen ist in der Nacht über Teile Nordgriechenlands gezogen. Polizei und Feuerwehr mussten mehrfach ausrücken, um in Autos eingeschlossene Personen zu befreien und umgestürzte Bäume zu beseitigen. Zahlreiche Straßen in der Hafenstadt Thessaloniki mussten wegen Überschwemmung gesperrt werden. Hagel richtete in Mittelgriechenland Schäden bei landwirtschaftlichen Betrieben an. Menschen kamen nach vorläufigen Angaben nicht zu Schaden. Das Unwetter kam nach mehrmonatiger Dürre. Fast überall in Griechenland hatte es seit Mai nicht mehr geregnet.