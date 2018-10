Konflikte : Hamas ruft zu friedlichen Protesten auf - Dutzende Verletzte

von dpa

19. Oktober 2018, 20:07 Uhr

Trotz eines Aufrufs der Hamas zu friedlichen Protesten im Gazastreifen ist es zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. An der Grenze zu Israel wurden dabei 130 Menschen verletzt, davon 77 durch Schüsse israelischer Soldaten, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte. Nach Angaben der israelischen Armee versammelten sich rund 10 000 Palästinenser an mehreren Punkten an der Grenze. Einige hätten Reifen verbrannt und Sprengsätze geworfen, sagte eine Sprecherin.