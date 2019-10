von dpa

05. Oktober 2019, 15:03 Uhr

Der HSV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Hamburger besiegten Greuther Fürth mit 2:0 und zogen damit am punktgleichen VfB Stuttgart vorbei, der gestern verloren hatte. Die weiteren Ergebnisse: Hannover gewinnt 2:0 in Dresden und Sandhausen trennt sich von Aue 1:1-Unentschieden.