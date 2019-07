Wohnungspolitik : Hamburgs Bürgermeister: Mietendeckel bremsen Investitionen

von dpa

02. Juli 2019, 04:35 Uhr

Deutschlands zweitgrößte Stadt Hamburg will anders als Berlin Mieterhöhungen nicht verbieten. Ein vollständiger Mietendeckel untergrabe die Investitionsbereitschaft für den Wohnungsbau, sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher der dpa. Stattdessen schlägt er vor, die sogenannte Kappungsgrenze, eine schon jetzt bundesweit geltende Deckelung von Mieterhöhungen, zu verschärfen. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt dürfen die Mieten innerhalb von drei Jahren derzeit um höchstens 15 Prozent erhöht werden. «Die Kappungsgrenze sollte auf zehn Prozent in drei Jahren gesenkt werden», sagte Tschentscher.