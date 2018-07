von dpa

29. Juli 2018, 16:58 Uhr

In der Formel 1 hat Lewis Hamilton den Großen Preisvon Ungarn gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte in Budapest vor den beiden Ferraris von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Hamilton baute damit seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. Er liegt jetzt 24 Punkte vor Vettel.