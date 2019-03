Notfälle : Hand im Getränkehalter gefangen - Feuerwehr befreit Vierjährige

von dpa

04. März 2019, 00:07 Uhr

München (dpa) - Die Feuerwehr ist in München zu einem Rettungseinsatz der besonderen Art ausgerückt. Eine Vierjährige hatte am Abend ihre Finger so tief in die Öffnung eines an ihrem Kindersitz befestigten Getränkehalters gesteckt, dass sie sich selbst nicht mehr daraus befreien konnte, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch die Eltern scheiterten. Sie nahmen ihre Tochter samt Kindersitz mit in die Wohnung. Mittlerweile war die Hand außerdem stark geschwollen. Die Feuerwehr rückte mit Spezialwerkzeug an und sägte den Getränkehalter vorsichtig vom Kindersitz sowie von der Hand der Kleinen.