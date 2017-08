Wetter : «Harvey» bringt katastrophale Regenfluten nach Houston

«Harvey» ist zwar nur noch ein Tropensturm - aber seine Auswirkungen im südlichen US-Staat Texas werden immer dramatischer. Anhaltender sintflutartiger Regen führte in vielen Teilen der Stadt Houston zu massiven Überschwemmungen, Auto standen mancherorts bis zu den Dächern im Wasser. CNN zufolge mussten mehr als 1000 in ihren Fahrzeugen oder Häusern eingeschlossene Menschen in Sicherheit gebracht werden, manche trugen kleine Kinder oder Haustiere in den Armen. Für weite Teile der Metropole wurde die höchste Alarmstufe bei Überschwemmungen ausgerufen.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 13:57 Uhr