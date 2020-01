Extremismus : Hauptverdächtiger im Mordfall Lübcke will sich erneut äußern

von dpa

07. Januar 2020, 13:44 Uhr

Der Hauptverdächtige im Fall Lübcke will sich morgen erneut zu dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke äußern. Stephan E. wolle gegenüber Ermittlungsrichtern des Bundesgerichtshofs ausführliche Angaben zum Tathergang machen, erklärte sein Verteidiger Frank Hannig: «Der Beschuldigte hat mich als seinen Verteidiger gebeten, die Öffentlichkeit im Anschluss an diese Vernehmung über wesentliche Inhalte seiner Erklärung zu unterrichten.» Stephan E. soll Lübcke am 2. Juni getötet haben.