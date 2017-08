Brände : Hitze bringt hohe Brandgefahr in Griechenland

Nach mehreren Tagen mit Temperaturen von bis zu 40 Grad sind in zahlreichen Regionen Griechenlands Busch- und Waldbrände ausgebrochen. Insgesamt rückte die Feuerwehr in den vergangenen 24 Stunden aus, um 39 Busch- und Waldbrände zu bekämpfen. Sie konnten unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. «Die Brandgefahr bleibt sehr hoch», sagte ein Sprecher des Zivilschutzes im griechischen Rundfunk. Mit einem Rückgang der Temperaturen auf für die Jahreszeit normale Werte um die 35 Grad wird ab Samstagabend gerechnet.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 09:09 Uhr