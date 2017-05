Wetter : Hitzerekord des Jahres: 34,3 Grad in Trier gemessen

In Trier ist der bundesweite Hitzerekord für das bisherige Jahr geknackt worden. Das Thermometer stieg an der Station Petrisberg auf 34,3 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Auf Platz zwei der Hitze-Rangliste landete Saarbrücken-Burbach mit 34,2 Grad. Auf Position drei folgt Trier-Zewen mit 33,6 Grad. Aber der neue Jahreshöchstwert könnte schon an diesem Montag überboten werden. «Da dürfte es noch einen Tick heißer werden. Die 35-Grad-Marke könnte geknackt werden», heißt es vom Wetterdienst.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 21:54 Uhr