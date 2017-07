Wetter : Hitzewetter: Bratislavas Feuerwehr muss Zootiere retten

Nach tagelanger Hitze ist in der slowakischen Hauptstadt Bratislava die Feuerwehr in den Zoo ausgerückt, um Tiere zu retten. Vor allem Schwäne, Flamingos und andere Wasservögel waren durch Austrocknen ihrer Teiche und Wasserbecken bereits in akute Lebensgefahr geraten, erklärte die Zooleitung. Bis zum Abend schaffte die Feuerwehr in Tankwagen mehr als 30.000 Liter Wasser aus der nahen Donau heran und pumpte sie in die Speicher der verschiedenen Gehege. Der direkt durch den Zoo fließende Bach Vydrica ist durch die Hitze weitgehend ausgetrocknet. Er sorgt sonst für eine ausreichende natürliche Wasserversorgung des in einem Stadtwald gelegenen Zoos.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 23:50 Uhr