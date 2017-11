Fußball : Hoffenheim verpasst Sieg in Europa League: 1:1 in Istanbul

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 21:21 Uhr

1899 Hoffenheim hat in der Europa League einen wichtigen Sieg knapp verpasst. Der Fußball-Bundesligist kam bei Istanbul Basaksehir nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 hinaus und liegt mit nun vier Punkten weiter auf dem dritten Platz in Gruppe C. Florian Grillitsch brachte die Kraichgauer in der 47. Minute gegen den Lieblingsclub des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Führung. Der eingewechselte Edin Visca glich für Istanbul in der dritten Minute der Nachspielzeit aus.