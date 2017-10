Parteien : Hofreiter: Jamaika-Bündnis muss Spaltung der Gesellschaft überwinden

von dpa

erstellt am 18.Okt.2017 | 02:45 Uhr

Eine mögliche Jamaika-Koalition muss nach Ansicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Gesellschaft wieder einen. «Es muss das Ziel einer künftigen Regierung sein, die Spaltung der Gesellschaft - in Arme und Reiche, in Stadt und Land sowie in kulturellen Fragen - zu überwinden«, sagte Hofreiter dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel». Für eine «Stillstandkoalition» stünden die Grünen nicht zur Verfügung. Union, FDP und Grüne beginnen heute mit Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition. Am Freitag sprechen die Parteien erstmals in großer Runde.