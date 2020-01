Film : Hollywoodstar Will Smith stellt neuen Film in Berlin vor

von dpa

07. Januar 2020, 00:34 Uhr

Zur Deutschlandpremiere des Actionfilms «Bad Boys For Life» werden die Schauspieler Will Smith und Martin Lawrence in Berlin erwartet. Die beiden wollen ihren neuen Film heute Mittag bei einer Pressekonferenz vorstellen, abends ist die Premiere im Zoo Palast geplant. Schon in den 1990ern spielten Smith und Lawrence das Ermittlerduo, nun kommt am 16. Januar der dritte Teil in die deutschen Kinos. Zur Premiere soll unter anderem Produzent Jerry Bruckheimer kommen.