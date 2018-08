Fußball : HSV mit erstem Sieg in 2. Liga: 3:0 beim SV Sandhausen

von dpa

12. August 2018, 15:50 Uhr

Der Hamburger SV hat seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt und einen kompletten Fehlstart in die neue Saison verhindert. Beim SV Sandhausen setzte sich der Absteiger locker mit 3:0 durch. Der starke Neuzugang Khaled Narey traf gleich doppelt, Verteidiger Rick van Drongelen erzielte das dritte Tor. Nach dem 0:3-Auftakt gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag rückt die Mannschaft von Trainer Christian Titz dank der ersten drei Punkte ins Mittelfeld der Tabelle vor.