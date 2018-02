Buntes : Hunderte Japaner liefern sich Kissenschlacht-Spektakel

von dpa

25. Februar 2018, 09:15 Uhr

Kissenschlachten sind keine Olympische Disziplin. Geht es nach Hunderten von Japanern, wäre das jedoch eigentlich mal eine gute Idee. Schließlich ist so eine Kissenschlacht nicht nur was für kleine Kinder. Die für ihre heißen Quellen berühmte Stadt Ito in der japanischen Provinz Shizuoka hat das gegenseitige Bombardieren mit flauschigen Kissen zu einem regelrechten sportlichen Wettbewerb erhoben: von streng einzuhaltenden Regeln bis hin zu Schiedsrichtern. Beim alljährlichen «nationalen» Kissenschlacht-Wettbewerb legten sich wieder viele Teams ins Zeug, dass die Kissen nur so flogen.