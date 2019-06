International : Hunderttausende feiern den Karneval der Kulturen in Berlin

von dpa

09. Juni 2019, 15:49 Uhr

Trommelrhythmen, bunte Kostüme und Tänze aller Art: Hunderttausende feiern in Berlin den Karneval der Kulturen. Der Karneval findet seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt. In diesem Jahr waren 74 Gruppen mit rund 4400 Teilnehmern für den Umzug angemeldet. Neben Tanz- und Musikensembles sind auch ein Dutzend Gruppen dabei, die sich politischen Themen wie Umwelt-, Frauen- oder Flüchtlingspolitik widmen.