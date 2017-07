Gesellschaft : Hunderttausende zu Christopher-Street-Day in Köln erwartet

Köln (dpa) – Mit einer bunten Parade demonstrieren Schwule und Lesben beim Christopher-Street-Day heute in Köln gegen Diskriminierung und für ihre Rechte. Zu dem Demonstrationszug werden Hunderttausende Zuschauer erwartet - mit der «Ehe für alle» gibt es diesmal auch richtig was zu feiern. Aktuelles Motto ist aber «Nie Wieder». Die Veranstalter wollen damit an die Verfolgung Schwuler und Lesben während der NS-Zeit erinnern. Der Kölner CSD ist die größte Demonstration von Schwulen, Lesben, Bi-, Inter- und Transsexuellen in Europa.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 00:49 Uhr