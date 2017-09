Prozesse : Hussein K. hat beim Alter nicht die Wahrheit gesagt

Der wegen Mordes an einer Studentin in Freiburg angeklagte Hussein K. hat zugegeben, über sein Alter gelogen zu haben. Bei der Ankunft in Deutschland im Jahr 2015 sei er bereits 18 und nicht, wie damals von ihm behauptet, 16 Jahre alt gewesen. Sein Alter ist eine zentrale Frage im Prozess. Nach Auffassung der Ankläger ist K. sogar mindestens 22. Papiere mit Geburtsdatum oder Angaben zur Herkunft gibt es nicht. K. soll im Oktober eine 19-Jährige in Freiburg vergewaltigt und getötet haben.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 12:53 Uhr