Olympia : IOC vergibt im September Sommerspiele 2024 und 2028

Das Internationale Olympische Komitee will die Sommerspiele 2024 und 2028 gleichzeitig vergeben. Die bisherigen Kandidaten für 2024 sind Los Angeles und Paris. Eine Vollversammlung der IOC-Mitglieder in Lausanne machte den Weg für eine Doppelvergabe frei. Die Stadt, die nicht 2024 zum Zuge kommt, muss ihre Kandidatur für 2028 erklären. Sollten weder Los Angeles noch Paris Interesse daran haben, entscheidet das IOC im September in Lima nur über die Vergabe der Spiele 2024 zwischen den beiden.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 17:43 Uhr