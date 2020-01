Konflikte : Iran: Mainzerin und Familie aus NRW unter Absturzopfern

von dpa

10. Januar 2020, 10:44 Uhr

Beim Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs bei Teheran sind auch eine Doktorandin aus Mainz und eine Asylbewerberin aus Nordrhein-Westfalen mit ihren beiden Kindern umgekommen. Das Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz schrieb im Internet, man trauere um eine 29 Jahre alte Kollegin, die «bei einem tragischen Zwischenfall in der Nähe ihrer Heimatstadt Teheran verstorben ist». Bei den weiteren Opfern, die in Deutschland gelebt hatten, handelt es sich um eine 30 Jahre alte anerkannte Asylbewerberin aus Afghanistan und ihre beiden Kinder.