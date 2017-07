Extremismus : IS-Anschlagsziel Düsseldorfer Altstadt: Prozess beginnt

Drei mutmaßliche IS-Terroristen müssen sich ab heute vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Sie wollten laut Anklage in der Altstadt der Landeshauptstadt ein verheerendes Blutbad anrichten. Den Ermittlungen zufolge sollten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und weitere Terroristen dann möglichst viele flüchtende Menschen erschießen. Doch der mutmaßliche Kopf der Terrorzelle, der Syrer Saleh A., stellte sich in Paris und verriet die Pläne. Daraufhin wurden seine mutmaßlichen Komplizen in Asylunterkünften in Deutschland festgenommen.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 02:44 Uhr