Parteien : IS-Gräuelfotos: Ermittlungsverfahren gegen Marine Le Pen

von dpa

01. März 2018, 14:50 Uhr

Gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen ist ein Ermittlungsverfahren wegen der Verbreitung von Gewaltbildern eingeleitet worden. Das gab die Justiz bekannt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldete. Le Pen wird vorgeworfen, Ende 2015 auf Twitter drei Fotos verbreitet zu haben, auf denen die Ermordung von Geiseln der der Terrormiliz IS zu sehen ist. Sie reagierte damit nach eigenen Angaben auf eine TV-Sendung, in der aus ihrer Sicht eine Parallele zwischen ihrer Partei Front National und dem IS gezogen worden war. Darüber hatte sie geschrieben: «Das ist der IS.»