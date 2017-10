G7 : IS-Rückschläge: de Maizière warnt vor Rückkehrern

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 16:55 Uhr

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat nach großen Gebietsverlusten der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak vor der Bedrohung durch zurückkehrende Kämpfer gewarnt. «Nach den Erfolgen gegen den sogenannten Islamischen Staat bereiten wir uns auf Folgendes vor: Ausgereiste, stark radikalisierte, kampferfahrene Dschihadisten kehren aus den Kriegsgebieten in Syrien und im Irak in ihre Heimatländer, nach Europa, nach Deutschland zurück», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen der G7-Gruppe im italienischen Ischia.