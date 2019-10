Notfälle : Isolierte Familie auf Bauernhof - Untersuchung ausgeweitet

von dpa

16. Oktober 2019, 09:50 Uhr

Nach der Entdeckung einer seit Jahren isoliert lebenden Familie im Osten der Niederlande laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Eine Sondergruppe von 25 Beamten untersuche den Fall, teilte die Polizei in der Provinz Drenthe mit. Viele Fragen seien offen. Auf einem abgelegenen Bauernhof im Dorf Ruinerwold hatten Beamte eine Familie entdeckt, die dort seit 2010 in einem isolierten Raum gehaust haben soll. Dies betreffe fünf jetzt erwachsene Kinder und deren Vater. Zuvor war unklar gewesen, ob auch der Vater der Familie in dem isolierten Raum gelebt hat.