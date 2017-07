Konflikte : Israel hat Metalldetektoren am Tempelberg entfernt

Israel hat die umstrittenen Metalldetektoren an den Zugängen zum Tempelberg in Jerusalem wieder entfernt. Polizisten hätten die Tore im Verlauf der Nacht abgebaut, bestätigte ein Polizeisprecher. Vorausgegangen waren Proteste der Palästinenser sowie internationale Vermittlungsbemühungen. Die Palästinenser lehnen jegliche Änderungen ab, darunter auch Überwachungskameras, die Israel am Sonntag angebracht hatte. In der Nacht kam es zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und Polizeikräften im Bereich des Löwentors am Tempelberg, wie die Nachrichtenseite «ynet» berichtet.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 08:18 Uhr