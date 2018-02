Konflikte : Israel: Nach Raketenbeschuss Luftangriff im Gazastreifen

von dpa

Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe einen Stützpunkt der radikalislamischen Hamas angegriffen. Dies teilte die Armee in der Nacht mit. Berichte von Verletzten gab es zunächst nicht. Bereits am späten Donnerstagabend hatten militante Palästinenser eine Rakete aus dem Küstengebiet in den Süden Israels abgefeuert. Die Armee hatte auch darauf mit einem Luftangriff auf einen Hamas-Stützpunkt reagiert. Nach der umstrittenen US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt Anfang Dezember war es vermehrt zu teils blutigen Unruhen gekommen.