Konflikte : Israel warnt Palästinenser in Gaza: Flugblätter abgeworfen

von dpa

20. April 2018, 09:04 Uhr

Vor den erwarteten Freitagsprotesten im Gazastreifen hat die israelische Armee die palästinensische Bevölkerung davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu nähern. Ein Armeeflugzeug warf am Morgen Flugblätter über dem Küstengebiet ab, wie die Armee mitteilte. «Ihr beteiligt Euch an gewaltsamen Unruhen», heiße es darin. «Die Hamas Terrororganisation nutzt Euch aus, um Terroranschläge zu verüben.» Bei Massenprotesten an der Gaza-Grenze sind seit Ende März 35 Palästinenser getötet worden. Hunderte wurden durch Schüsse verletzt.