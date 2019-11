Demonstrationen : Istanbul: Tränengas bei Demonstration gegen Gewalt an Frauen

von dpa

25. November 2019, 22:59 Uhr

Bei einer Kundgebung gegen Gewalt an Frauen in Istanbul hat die türkische Polizei Tränengas gegen Demonstrantinnen eingesetzt. Die Polizei löste den Protest auf der zentralen Einkaufstraße Istiklal damit auf, wie auf Videobildern zu sehen war und Augenzeugen berichteten. Zuvor hatten Hunderte friedlich zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen demonstriert. Die Teilnehmerinnen hielten unter anderem Schilder mit der Aufschrift von in der Türkei getöteten Frauen.