Luftverkehr : IT-Panne bei British Airways: Auch am Sonntag noch Probleme

Ein Ausfall des kompletten IT-Systems hat auch an diesem Sonntag noch zu Problemen bei der Fluglinie British Airways geführt. Nach dem Chaos am Samstag lief der Betrieb weiter nicht rund. Nicht nur der größte Londoner Flughafens Heathrow hatte mit Ausfällen und Verspätungen zu kämpfen. Auch in Deutschland gab es erneut Einschränkungen. Allerdings seien an diesem Sonntag viele IT-Netze wieder zum Laufen gebracht worden. Ein Problem in der Stromversorgung hatte den Systemausfall wohl verursacht. Hinweise auf einen Hackerangriff gibt es nicht.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 23:08 Uhr