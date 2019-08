International : Italien: Steinmeier bittet um Vergebung für Kriegsverbrechen

von dpa

25. August 2019, 13:48 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Italien um «Vergebung» für von Deutschen begangene Kriegsverbrechen gebeten. «Ich stehe heute vor Ihnen als deutscher Bundespräsident und empfinde ausschließlich Scham über das, was Deutsche Ihnen angetan haben», sagte er bei einer Gedenkveranstaltung in Fivizzano in der nördlichen Toskana. Dort hatten SS-Panzergrenadier-Soldaten im August 1944 rund 400 Dorfbewohner brutal ermordet. Auch Italiens Präsident Sergio Mattarella nahm an der jährlichen Gedenkveranstaltung teil.