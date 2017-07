EU : Italien will Mittelmeer-Flüchtlingsretter zur Zusammenarbeit zwingen

In der Flüchtlingskrise will die italienische Regierung einem Zeitungsbericht zufolge ihre Häfen für unkooperative Rettungsorganisationen sperren. Beim EU-Innenministertreffen morgen im estnischen Tallinn will Italiens Ressortchef Marco Minniti einen Verhaltenskodex vorstellen, dem Hilfsorganisationen zustimmen sollen, wie die Zeitung «Die Welt» online berichtete. In Tallinn will Minniti auch darauf dringen, dass die EU-Partner Italien deutlich mehr gerettete Migranten abnehmen.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 20:46 Uhr