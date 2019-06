Regierung : Italiens Regierungschef Conte droht mit Rücktritt

von dpa

03. Juni 2019

Wegen anhaltender Spannungen in der italienischen Regierung hat Ministerpräsident Giuseppe Conte mit seinem Rücktritt gedroht. Es hänge nicht von ihm alleine ab, ob es mit der Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung weitergehe, sagte Conte in Rom. Er rief die Koalitionspartner auf, Verantwortung zu übernehmen. «Wenn nicht klar Verantwortung übernommen wird, wie von mir gefordert (...), gebe ich das Mandat zurück in die Hände des Staatspräsidenten.» Er wolle nun eine klare, unmissverständliche und schnelle Antwort der Lega und der Sterne-Bewegung - das Land könne nicht warten.