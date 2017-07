Der Internationale Währungsfonds will Griechenland mit einer weiteren Finanzspritze in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Die IWF-Gremien erzielten bei ihrer Sitzung «im Grundsatz» Übereinstimmung über die Zahlung, die jedoch noch an Bedingungen geknüpft werden kann.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 00:22 Uhr