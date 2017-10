Parteien : Jamaika geht mit neuen Vorwürfen in nächste Sondierungen

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 22:58 Uhr

Mit neuen Vorwürfen gehen die Jamaika-Unterhändler in die nächste Sondierungswoche. Grünen-Unterhändler Jürgen Trittin griff Union und FDP scharf an. «Der Klamauk zu den Klimazielen muss aufhören», sagte Trittin dem «Spiegel». Es seien Regierungen mit CDU- und FDP-Beteiligung gewesen, die diese Verpflichtungen vollmundig eingegangen seien, aber jahrelang nicht erfüllt hätten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der «Bild»-Zeitung: «Die Grünen provozieren das Scheitern von Jamaika.» Die nächste Sondierungsrunde ist an diesem Montag.