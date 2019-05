Regierung : Jimmy Carter vor Start zu Truthahn-Jagd gestürzt

von dpa

13. Mai 2019, 23:50 Uhr

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist in seinem Haus gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen, kurz bevor er zur Truthahnjagd gehen wollte. Das teilte der Carter Center mit. Der Ex-Präsident sei in einem Krankenhaus in Americus im Bundesstaat Georgia operiert worden. «Sein Operateur sagt, dass der Eingriff erfolgreich war», heißt es in dem Statement weiter. Die Erholung des 94-Jährigen mache Fortschritte.