Leute : Johnny Depp punktet in Rechtsstreit mit früherem Anwalt

von dpa

28. August 2018, 23:58 Uhr

«Fluch der Karibik»-Star Johnny Depp hat in seinem langwierigen Gerichtsstreit mit einem früheren Anwalt einen Teilerfolg verbucht. Nach dem Urteil eines Richters in Los Angeles ist ein mündlicher Honorar-Vertrag, den Depp und sein Ex-Anwalt Jacob Bloom 1999 ausgehandelt hatten, nicht gültig. Die Absprache hätte nach kalifornischem Recht schriftlich erfolgen müssen, hieß es in dem Urteil, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten. Depp fordert von Bloom die Rückzahlung von Millionenbeträgen, um die er sich betrogen fühlt.