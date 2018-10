Parteien : JU-Chef verlangt von Merkel mehr Veränderungsbereitschaft

von dpa

05. Oktober 2018, 20:55 Uhr

Angesichts verheerender Umfragewerte verlangt die Junge Union von Kanzlerin Angela Merkel entschieden mehr Bereitschaft zur Erneuerung. «Wer Bundeskanzler dieses Landes sein möchte, der muss auch immer bereit sein, dieses Land in die Zukunft zu führen», sagte JU-Chef Paul Ziemiak zu Beginn des Deutschlandtages des Unions-Nachwuchses in Kiel. Der bis Sonntag dauernde Deutschlandtag dürfte eine Art Seismograph dafür sein, wie viel Rückhalt die CDU-Chefin noch in der Union hat. Merkel will am Samstag sprechen.