Parteien : JU-Chef Ziemiak soll neuer CDU-Generalsekretär werden

von dpa

08. Dezember 2018, 09:10 Uhr

Der Chef der Unions-Nachwuchsorganisation Junge Union, Paul Ziemiak, soll Generalsekretär der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Rande des Parteitages in Hamburg. Demnach will Kramp-Karrenbauer die Personalie bereits am Vormittag den rund 1000 Delegierten präsentieren. Er könnte dann auch offiziell auf ihren Vorschlag hin gewählt werden. Der 33-jährige Ziemiak wäre Kramp-Karrenbauers direkter Nachfolger als Generalsekretär.