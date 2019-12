Extremismus : Jüdischer Friedhof geschändet - Zwei vorläufige Festnahmen

von dpa

30. Dezember 2019, 19:51 Uhr

Auf dem jüdischen Friedhof in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen haben Täter über 40 Grabsteine umgeworfen und teilweise mit blauer Farbe besprüht. Ein Zeuge beobachtete vergangene Nacht zwei mit Sturmhauben vermummte und dunkel gekleidete Personen bei der Tat und alarmierte die Polizei. Beamte trafen in unmittelbarer Tatortnähe auf zwei dunkel gekleidete Männer, bei denen Sturmhauben und Spraydosen mit blauer Farbe gefunden wurden. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, inzwischen aber wieder entlassen. Der Staatsschutz ermittelt.