Migration : Jugend Rettet will weitermachen

Die deutsche Hilfsorganisation Jugend Rettet, gegen die in Italien ermittelt wird, will schnellstmöglich wieder Migranten im Mittelmeer retten. «Unsere Priorität ist, unser Schiff freizukriegen und gegen die Beschlagnahme vorzugehen», sagte der Sprecher der Organisation, Titus Molkenbur, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Rettungsschiff «Iuventa» war vorgestern auf Lampedusa beschlagnahmt worden und soll für weitere Untersuchungen nach Sizilien gebracht werden. Es geht um den Vorwurf der Begünstigung illegaler Migration.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 15:22 Uhr