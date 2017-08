Kriminalität : Jugendliche nach Messerstecherei in Wuppertal festgenommen

Nach einer Messerstecherei mit einem Toten und einem Verletzten in Wuppertal hat die Polizei zwei Jugendliche festgenommen. Die 14 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass Streitigkeiten unter Geschäftsleuten bei der Tat eine Rolle gespielt haben. Bei der Messerstecherei in einem kleinen Geschäft in der Nähe des Wuppertaler Hauptbahnhofs war gestern ein 31-Jähriger getötet und sein Bruder verletzt worden.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 11:24 Uhr