Prozesse : Junge stirbt an Darmverschluss - Haftstrafe für die Mutter

von dpa

30. April 2019, 14:51 Uhr

Nach dem qualvollen Tod durch Darmverschluss eines fünfjährigen Jungen aus Eschweiler bei Aachen ist die Mutter zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die 34-jährige Angeklagte habe sich der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht, stellten die Richter des Aachener Landgerichts in ihrem Urteil fest. Sie ließen Revision zu. Spätestens als ein verschriebenes Medikament gegen Verstopfung nicht half, der Bauch des Jungen am Todestag aufblähte und grün wurde, hätte die Mutter mit dem Kind zum Arzt gehen müssen, so das Gericht.