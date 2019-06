Wetter : Juni-Hitzerekord in Deutschland: 39,6 Grad in Sachsen-Anhalt

von dpa

30. Juni 2019, 19:53 Uhr

So heiß war es in Deutschland in einem Juni noch nie: In Bernburg/Saale in Sachsen-Anhalt sind heute 39,6 Grad gemessen worden. Das bestätigte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam.Zuvor war bereits mit 39,3 Grad in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalzein Hitze-Rekord für Juni registriert worden. Damit ist die bisherige Höchstmarke 38,6 Grad vom vergangenen Mittwoch im brandenburgischenCoschen und Bad Muskau in Sachsen bereits wieder geknackt.