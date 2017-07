Umweltpolitik : Kalifornien will internationalen Umweltgipfel 2018 ausrichten

Der US-Bundesstaat Kalifornien will im September 2018 einen internationalen Umweltgipfel ausrichten. US-Präsident Donald Trump versuche, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, aber er spreche nicht für den Rest Amerikas. Das sagte der kalifornische Gouverneur Jerry Brown. Viele US-Bundesstaaten wollten den Klimaschutz vorantreiben, erklärte der Demokrat. Per Video-Botschaft sprach er die Einladung kurz vor dem G20-Treffen in Hamburg aus. Er rief Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftsführer und Aktivisten dazu auf, an dem Gipfel teilzunehmen.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 04:12 Uhr