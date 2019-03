Telekommunikation : Kanada bereit zu Auslieferung von Huawei-Managerin in USA

von dpa

01. März 2019, 21:53 Uhr

Die kanadische Regierung ist grundsätzlich bereit, die festgehaltene Managerin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei in die USA auszuliefern. Das kanadische Justizministerium teilte mit, man habe das Prozedere für eine Auslieferung von Meng Wanzhou in Gang gesetzt. Vorerst muss sich demnach aber noch der Oberste Gerichtshof von British Columbia mit dem Fall befassen. Meng ist die Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei. Sie war im Dezember auf Antrag der USA in Kanada festgenommen worden. Ihr wird Bankbetrug im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran vorgeworfen.