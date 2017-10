Konflikte : Katalanisches Bündnis: Antrag für unabhängige Republik

von dpa

erstellt am 27.Okt.2017 | 12:49 Uhr

Das katalanische Regierungsbündnis JxSí und die linksradikale CUP haben einen Antrag auf Konstituierung «einer katalanischen Republik als unabhängiger Staat» im Parlament vorgelegt. Der Text spricht nicht von einer Erklärung der Unabhängigkeit, weil dies bereits der Wähler bei dem umstrittenen Referendum am 1. Oktober getan habe. JxSí ist das Wahlbündnis von Regionaregierungschef Carles Puigdemont. In Madrid tagte unterdessen der Senat. Er wollte am Nachmittag über die Maßnahmen zur Absetzung der katalanischen Regierung und Neuwahlen in Katalonien abstimmen.